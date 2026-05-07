Quando a Monza c' era la crociata contro l' immoralità e si voleva coprire la sirenetta in Arengario

Negli anni passati, a Monza si sono verificati episodi legati a iniziative moraliste, tra cui il tentativo di coprire una statua famosa situata in piazza Arengario. La città, tradizionalmente considerata molto devota e conservatrice, ha visto momenti di forte mobilitazione contro alcune espressioni considerate immorali. Le cronache dell’epoca riportano queste azioni come parte di un movimento più ampio di controllo sui simboli pubblici e sul comportamento collettivo.

La pudica e cattolicissima Monza. Un ritratto che oggi, forse, non è più tanto realistico, ma le cronache della storia ci restituiscono come decisamente veritiero. A Monza infatti, nel secolo scorso, moralità e costumanza erano tutt'altro che secondarie. Anzi, la città di Teodolinda è stata in.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Monza, la rinascita dell’Arengario parte da un ascensore: sarà interno e pronto per la fine del 2027. Bocciata la torre con la passerellaMonza, 18 febbraio 2026 – Alla fine, dopo mesi di confronti, analisi tecniche e ascolto della città, la decisione è arrivata.

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