Monza il sogno Serie A è realtà Il delirio dopo la grande sofferenza Notte di festa sotto l’Arengario

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza ha conquistato la promozione in Serie A, causando un’esplosione di festa sotto l’Arengario. La notte è stata caratterizzata da entusiasmo e celebrazioni, con tifosi e sostenitori presenti in strada. Giuseppe Ghezzi, uno dei partecipanti, ha dichiarato di essere senza voce e ha sottolineato la difficoltà di ottenere risultati facili, evidenziando il carattere della squadra e dei tifosi.

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Giuseppe Ghezzi non ha più voce. Con gli Amici del Monza non si è perso un minuto, "le cose facili proprio non possiamo averle qui a Monza, non è nel nostro Dna. Ho avuto tanta paura, ma alla fine è stato bellissimo e ora godiamocela fino in fondo: ce la siamo stra-meritata e stra-sofferta". Alessio Manazzale, operaio “malato“ di Monza, si è portato il figlio tutto l’anno alle partite, in casa e in trasferta, e anche ieri sera era lì: "Non ce la faccio a parlare, troppo emozione, troppa sofferenza. è stato bellissimo, la sintesi di questa stagione". Intanto in centro Monza si è accesa immediatamente la festa, tra fumogeni, petardi, bandiere e trombette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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