Il Monza ha conquistato la promozione in Serie A, causando un’esplosione di festa sotto l’Arengario. La notte è stata caratterizzata da entusiasmo e celebrazioni, con tifosi e sostenitori presenti in strada. Giuseppe Ghezzi, uno dei partecipanti, ha dichiarato di essere senza voce e ha sottolineato la difficoltà di ottenere risultati facili, evidenziando il carattere della squadra e dei tifosi.

Giuseppe Ghezzi non ha più voce. Con gli Amici del Monza non si è perso un minuto, "le cose facili proprio non possiamo averle qui a Monza, non è nel nostro Dna. Ho avuto tanta paura, ma alla fine è stato bellissimo e ora godiamocela fino in fondo: ce la siamo stra-meritata e stra-sofferta". Alessio Manazzale, operaio “malato“ di Monza, si è portato il figlio tutto l’anno alle partite, in casa e in trasferta, e anche ieri sera era lì: "Non ce la faccio a parlare, troppo emozione, troppa sofferenza. è stato bellissimo, la sintesi di questa stagione". Intanto in centro Monza si è accesa immediatamente la festa, tra fumogeni, petardi, bandiere e trombette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, il sogno Serie A è realtà. Il delirio dopo la grande sofferenza. Notte di festa sotto l’Arengario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La vittoria con la Pontevecchio vale la promozione diretta. Festa Angelana, il sogno è realtà . Ritorna in serie D dopo 24 anniL'Angelana ha battuto la Pontevecchio con il risultato di 1-0, ottenendo così la promozione diretta in serie D dopo 24 anni.

Leggi anche: Nissa: dopo 42 anni, il sogno Serie C è realtà

Temi più discussi: Monza, il sogno Serie A è realtà. Il delirio dopo la grande sofferenza. Notte di festa sotto l’Arengario; Monza il sogno è diventato realtà: si ritorna in serie A; Monza-Catanzaro: Tutto in una notte; Monza–Catanzaro, notte da dentro o fuori: i giallorossi cercano l’impresa per la Serie A.

L'ATTTESA E FINITA! il sogno di Serie A comincia oggi! reddit

- Monza andata finale - PlayOff Serie B Ceravolo ? 20:00 #AvantiAquile x.com

Dal fallimento alla Serie A: 11 anni di Monza lunghi una vita tra Berlusconi, sogni e rinasciteIl crack del 2015, la rinascita targata Silvio-Galliani, la storica promozione in A, il sogno Europa e la retrocessione. Ma i playoff vinti da Bianco riportano i biancorossi in alto, appena un anno do ... gazzetta.it

CorSport - Catanzaro, il sogno Serie A si allontana. Dopo il Palermo, il Monza spegne i giallorossiIl sogno Serie A del Catanzaro si è complicato terribilmente dopo lo 0-2 subito contro il Monza nella finale d’andata dei playoff, ma la stagione dei giallorossi resta comunque destinata a entrare nel ... tuttob.com