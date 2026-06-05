Si conclude con parole di emozione e orgoglio l’esperienza di Gianluca Consoli alla guida di La Setina. Dopo aver affermato di aver salvato la società, Consoli ha annunciato che è giunto il momento di passare il testimone. La dichiarazione riflette un senso di conclusione e di consapevolezza del percorso fatto, senza specificare i dettagli delle sfide affrontate o delle decisioni future.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si chiude con parole cariche di emozione, orgoglio e inevitabile amarezza il percorso di Gianluca Consoli alla guida de La Setina. Dopo cinque anni trascorsi alla presidenza della storica società di Sezze Scalo, Consoli ha deciso di lasciare il timone, affidando il futuro del club a una nuova cordata di imprenditori pronti a raccogliere il testimone. Un addio che arriva al termine di un lungo percorso fatto di sacrifici personali, investimenti economici e impegno quotidiano, sempre con un unico obiettivo: garantire un futuro a una società che rischiava di scomparire. “Il merito più grande? Aver salvato La Setina”. Nel suo lungo messaggio di commiato, Consoli individua con chiarezza quello che considera il risultato più importante raggiunto insieme ai collaboratori che hanno condiviso con lui questa avventura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Setina, si chiude l’era Consoli: “Abbiamo salvato questa società, ora è il momento di passare il testimone”

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