Il rapporto coi giovani | La nostra missione | passare il testimone

Un responsabile del servizio idrico con quasi vent’anni di esperienza in una società locale ha illustrato il proprio impegno nel coinvolgimento dei giovani. Ha osservato come il settore sia mutato nel corso degli anni, sottolineando la volontà di trasmettere competenze e valori alle nuove generazioni. La sua attività si concentra sulla formazione e sulla trasmissione di conoscenze, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nel servizio.

Davide Colombo, 43 anni di lavoro alle spalle di cui quasi 20 a BrianzAcque, ha visto cambiare il servizio idrico nei decenni. "Ero responsabile dell’ufficio tecnologico, manutenzione impianti elettrici, gestione delle casette dell’acqua, amministratore degli impianti di trattamento dell’acqua e telecontrollo. Ho conosciuto i Maestri del lavoro tramite il mio direttore tecnico, durante una lezione, e poi l’azienda mi ha candidato". Colombo (nella foto piccola) ricorda gli albori del servizio idrico, quando era ancora artigianale, gestito dai singoli comuni, a Seregno se ne occupava l’Azienda municipale servizi pubblici. "Ricordo i fontanieri che giravano per controllare le vasche di acqua – racconta – si alzavano all’alba, facevano il giro del paese, per verificare che gli impianti fossero in ordine, prima del risveglio dei cittadini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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