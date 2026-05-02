L'attrice e conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua separazione dall'ex compagno, affermando che è stata una decisione difficile ma necessaria, e che sono riusciti a salvare ciò che poteva esserlo. Ha inoltre parlato del rapporto con la figlia e dei traguardi raggiunti in occasione dei suoi 50 anni. Nel corso dell'intervista ha condiviso anche alcuni dettagli sulla loro storia e sui momenti più complicati.

«Non volevo precludermi di vivere quello che mi stava capitando. Però, ecco, tra di noi non c’è mai stato il giudizio o il rancore. Ora siamo separati da qualche anno e stiamo benissimo: lui con la sua vita e io con la mia. Ma abbiamo toccato il fondo prima di arrivare a questa consapevolezza e l’abbiamo toccato insieme. Solo che in quel momento ci siamo detti: che facciamo, risaliamo e cerchiamo di tornare a respirare? Separarsi è stata la decisione più saggia». I due, intanto, continuano a lavorare insieme a Comedy Match sul Nove: «Per me avere Angelo nel cast era determinante essendo un programma di improvvisazione comica e pochissima gente sa improvvisare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katia Follesa: «Separarsi con Angelo Pisani è stata una decisione saggia: abbiamo avuto la fortuna di guardare avanti e salvare quello che poteva essere salvato. Ma abbiamo toccato il fondo prima di arrivare a questa consapevolezza»

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