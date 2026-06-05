Diversi allenatori italiani di rilievo stanno lasciando la Serie A per trasferirsi all’estero. Tra loro ci sono tecnici come Italiano, Farioli, Maresca e De Zerbi, che hanno scelto di proseguire la carriera in altri campionati. La tendenza si evidenzia in un contesto di calo di allenatori italiani nel massimo torneo nazionale. La Serie A continua a perdere figure di spicco, mentre i tecnici stranieri aumentano la loro presenza.

La Serie A di Fabrizio Corona, non di Vincenzo Italiano. Notizia esclusiva! La Serie A ha un nuovo main sponsor: la Universal Picture! Sì, la grande casa cinematografica di proprietà della Comcast (quelli che si sono comprati Sky, per intenderci) ha visto nel nostro campionato la possibilità di un grande remake. “Jurassic Park e la Serie A perduta!”: ci saranno tutti i grandi personaggi. Sì, tutti i dannati personaggi di un campionato che è lo specchio della disgustosa ecatombe di uno sport che era un fiore all’occhiello per l’Italia ed è diventato un crisantemo da appoggiare accanto ad una bara. La verità, ovviamente, è che a Comcast e alla Universal Picture non frega assolutamente nulla di una Serie A che vale pochissimo oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A sempre più triste e vecchia: i migliori allenatori (Italiano, Farioli, Maresca, De Zerbi) vanno all’estero

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