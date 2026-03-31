Da De Zerbi a Farioli perché l' Italia certi suoi allenatori non li vuole
In Italia, alcuni allenatori non trovano ancora spazio nelle squadre di alta classifica, nonostante alcuni siano stati già ingaggiati da club stranieri. Uno di loro è stato scelto dal Tottenham, un altro si trova ad allenare il Porto, mentre Maresca ha recentemente firmato con il Chelsea. Questi movimenti sono stati annunciati ufficialmente e riguardano il mercato internazionale degli allenatori.
È strana la storia degli allenatori italiani. O meglio, è strana la storia di alcuni allenatori in Italia. Quelli che, chissà perché, godono di grande stima all’estero - si trovano al centro di progetti interessanti e importanti - ma invece faticano terribilmente a trovare posto da noi. Il caso più eclatante è sicuramente quello di De Zerbi, considerato un conoscitore e uno studioso di pallone, capace di convincere tanti club prestigiosi fuori dai confini, pronti ad assecondarlo in tutti i modi per averlo in panchina. L’ultimo caso è quello del Tottenham, che ha messo sul tavolo un contratto di cinque anni a dodici milioni di euro a stagione, lasciandogli addirittura la clausola di potersi liberare gratis in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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