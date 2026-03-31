In Italia, alcuni allenatori non trovano ancora spazio nelle squadre di alta classifica, nonostante alcuni siano stati già ingaggiati da club stranieri. Uno di loro è stato scelto dal Tottenham, un altro si trova ad allenare il Porto, mentre Maresca ha recentemente firmato con il Chelsea. Questi movimenti sono stati annunciati ufficialmente e riguardano il mercato internazionale degli allenatori.

È strana la storia degli allenatori italiani. O meglio, è strana la storia di alcuni allenatori in Italia. Quelli che, chissà perché, godono di grande stima all’estero - si trovano al centro di progetti interessanti e importanti - ma invece faticano terribilmente a trovare posto da noi. Il caso più eclatante è sicuramente quello di De Zerbi, considerato un conoscitore e uno studioso di pallone, capace di convincere tanti club prestigiosi fuori dai confini, pronti ad assecondarlo in tutti i modi per averlo in panchina. L’ultimo caso è quello del Tottenham, che ha messo sul tavolo un contratto di cinque anni a dodici milioni di euro a stagione, lasciandogli addirittura la clausola di potersi liberare gratis in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da De Zerbi a Farioli, perché l'Italia certi suoi allenatori non li vuole

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