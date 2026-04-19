La segnalazione di un cittadino | Incuria e cespugli d' erba sui marciapiedi in via Fedele Romani
Un lettore ha segnalato la presenza di cespugli d'erba e segni di incuria sui marciapiedi di via Fedele Romani nel centro cittadino. La segnalazione evidenzia come alcune zone della strada siano interessate da vegetazione che ostacola il passaggio pedonale. Nessuna altra informazione o intervento è stato comunicato al momento.
Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la presenza di incuria e di cespugli d'erba in via Fedele Romani in centro, in particolare sui marciapiedi.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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