La segnalazione di un cittadino | Incuria e cespugli d' erba sui marciapiedi in via Fedele Romani

Un lettore ha segnalato la presenza di cespugli d'erba e segni di incuria sui marciapiedi di via Fedele Romani nel centro cittadino. La segnalazione evidenzia come alcune zone della strada siano interessate da vegetazione che ostacola il passaggio pedonale. Nessuna altra informazione o intervento è stato comunicato al momento.