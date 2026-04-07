I nuovi marciapiedi in viale Benedetto Croce senza percorso tattile per non vedenti | la segnalazione

Un residente ha segnalato che i nuovi marciapiedi realizzati in viale Benedetto Croce a Chieti Scalo non sono dotati di percorsi tattili per non vedenti. La segnalazione arriva da un ex consigliere comunale che ha evidenziato questa mancanza nei lavori di rifacimento della pavimentazione, ancora oggetto di discussione tra cittadini e amministrazione locale. La questione riguarda la presenza o meno di elementi di sicurezza e accessibilità lungo il tratto interessato.

Ennesima segnalazione dell'ex consigliere comunale Marco Di Paolo, sui lavori di rifacimento a Chieti Scalo. “Una beffa per i diversamente abili e alle famiglie con carrozzine e anziani: i marciapiedi ex novo - dichiara Di Paolo - sono stati rifatti senza nessun percorso tattile per non vedenti. È la solita indifferenza, anche quando i fondi sono stati stanziati per dare possibilità a tutti di percorrere il marciapiede; solo a Chieti scalo, o è un caso?”. Critiche al rifacimento della pavimentazione di piazzale Marconi e viale B. Croce: "Percorso per non vedenti previsto a metà" FOTO . 🔗 Leggi su Chietitoday.it Critiche al rifacimento della pavimentazione di piazzale Marconi e viale B. Croce: "Percorso per non vedenti previsto a metà" [FOTO]Critiche all'amministrazione comunale per il rifacimento della pavimentazione di piazzale Marconi e viale B. Viale Cossetti, "il percorso per non vedenti porta contro la ringhiera"La denuncia di Tullio Frau sull'errore nel percorso tattilo-plantare che dovrebbe portare nella chiesa della Nostra famiglia Sarà anche vero che i...