Le case degli italiani stanno cambiando grazie a un mercato parallelo di design. In un contesto di inflazione e aumento dei costi delle materie prime, molte famiglie optano per interventi di rinnovamento più economici. Si utilizzano materiali di recupero e tecniche di restauro fai-da-te, spesso senza coinvolgere professionisti. Le nuove tendenze si diffondono attraverso canali informali e scambi tra appassionati, modificando le modalità di intervento sugli spazi domestici.

Nel panorama economico attuale, dove l'inflazione e il rincaro delle materie prime hanno ridisegnato le abitudini di spesa delle famiglie italiane, il settore dell'interior design sta cambiando pelle seguendo un processo di trasformazione invisibile ma dagli effetti determinanti. Non si tratta solo di una contrazione o di un'espansione dei volumi, quanto piuttosto della nascita di un vero e proprio mercato parallelo. È il segmento delle "occasioni": stock, prodotti da esposizione e fine serie che non rappresentano più una scelta di ripiego, ma una strategia d'acquisto consapevole per una nuova classe di consumatori. La fine del tabù dell'outlet Fino a un decennio fa, l'idea di acquistare un mobile "da esposizione" era spesso associata a una necessità di risparmio estremo, quasi un compromesso sulla qualità o sull'integrità del prodotto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La seconda vita del design: così il mercato parallelo sta cambiando le case degli italiani

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