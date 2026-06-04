Consolidare le eccellenze tradizionali o reinventarsi come laboratorio dell’ospitalità contemporanea? Questo è il grande dilemma che oggi attraversa il mondo del turismo e dell’ hôtellerie. Per rispondere alla domanda, abbiamo incontrato due protagonisti di primo piano di Hilton, multinazionale statunitense fra le più importanti a livello mondiale nel settore alberghiero. Tra boutique hotel nel cuore di Milano, ristrutturazioni e riaperture iconiche in vista delle Olimpiadi e l’arrivo di nuovi brand pensati per intercettare viaggiatori sempre più esigenti e consapevoli, il gruppo americano sta ridisegnando la propria presenza in Italia con una visione che va ben oltre le grandi metropoli. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La nuova frontiera del luxury lifestyle: così Hilton sta cambiando l’ospitalità italiana

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Thailand Was My Favorite... Until I Visited China

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