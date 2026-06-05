È stata trovata una lettera autografa di Leopardi, una scoperta che ha suscitato emozione tra gli studiosi. La lettera rappresenta un collegamento diretto con il poeta, che ha permesso di sentirsi più vicini a lui dopo anni di studio. La scoperta è stata descritta come un momento di incontro personale con l’autore, rendendo tangibile la presenza di Leopardi attraverso un documento scritto di suo pugno.

"Sono così tanti anni che studio Leopardi che, quando ho scoperto la sua lettera autografata, in un certo senso mi è sembrato di incontrarlo: finalmente ci siamo visti". In fondo è forse questo il lato più sorprendente della ricerca: partire per studiare tutt’altro, ritrovarsi in Germania dentro una delle collezioni più ricche d’Europa dedicate a Petrarca, sfogliare pagine così antiche da far venire la pelle d’oca e, all’improvviso, imbattersi in un foglio che sembra fuori posto. Un pezzo di carta che non dovrebbe essere lì, datato Bologna 31 maggio 1826. Poi lo sguardo cade su quella grafia elegante e inconfondibile, sulla firma in fondo alla pagina: Leopardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scoperta della Normale. Trovata lettera di Leopardi: "È stato come incontrarlo"

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