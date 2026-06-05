Una lettera autografa di Leopardi è stata trovata da una dottoranda durante una ricerca. La missiva, nascosta tra documenti, è stata scoperta recentemente e risale a diversi anni fa. La studiosa ha dichiarato di aver avuto la sensazione di incontrare il poeta leggendo le sue parole. La lettera è stata consegnata a un archivio storico e sarà oggetto di analisi. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli studiosi di letteratura.

Pisa, 5 giugno 2026 – “Sono così tanti anni che studio Leopardi che, quando ho scoperto la sua lettera autografata, in un certo senso mi è sembrato di incontrarlo: finalmente ci siamo visti”. In fondo è forse questo il lato più sorprendente della ricerca: partire per studiare tutt’altro, ritrovarsi in Germania dentro una delle collezioni più ricche d’Europa dedicate a Petrarca, sfogliare pagine così antiche da far venire la pelle d’oca e, all’improvviso, imbattersi in un foglio che sembra fuori posto. Un pezzo di carta che non dovrebbe essere lì, datato Bologna 31 maggio 1826. Poi lo sguardo cade su quella grafia elegante e inconfondibile, sulla firma in fondo alla pagina: Leopardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Leopardi “nascosto”, lettera ritrovata da una dottoranda della Normale

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