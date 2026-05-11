Famiglia scomparsa trovata una lettera in casa | descritto stato di inquietudine della madre

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passate ormai più di tre settimane dalla scomparsa di una donna e dei suoi due figli minori, senza che siano stati trovati indizi chiari sul loro destino. In una casa sono state trovate una lettera e alcuni segni che hanno destato inquietudine, soprattutto per lo stato emotivo della madre. Le ricerche continuano senza esito e nessuna pista è stata ancora esclusa.

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  Sono trascorsi ventuno giorni dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, ma del loro destino non esiste ancora alcuna certezza. Le ricerche della donna, 49 anni, e dei ragazzi di 14 e 16 anni continuano senza sosta tra il Friuli e il Pordenonese, mentre nelle ultime ore l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un nuovo elemento ritenuto particolarmente importante: una lettera lasciata dalla donna, ritrovata da un inviato di SkyTg24 e consegnata ai carabinieri. La lettera descriverebbe, secondo quanto si apprende uno stato di inquietudine della Bottachiari. Proprio quel documento potrebbe contenere dettagli utili a chiarire cosa sia accaduto alla famiglia  partita il 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, per raggiungere il Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Lapresse.it

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