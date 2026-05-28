Mario, proveniente da Piombino, ha vinto 200.000 euro a La Ruota della Fortuna durante una puntata condotta da Gerry Scotti su Canale 5. La sua vittoria è stata tra le più sorprendenti della stagione del quiz.

PIOMBINO(LI)- Mario da Piombino vince 200mila euro a La Ruota della Fortuna e diventa protagonista di una delle puntate più sorprendenti della stagione del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il concorrente toscano, 23 anni, studente di Scienze della Comunicazione, ha conquistato il pubblico grazie a una rimonta costruita proprio nelle battute finali della trasmissione. Mario, originario di Pozzuoli ma residente a Piombino, si è trovato davanti il campione Simone da Gorgonzola, che nelle precedenti puntate aveva già accumulato oltre 105mila euro di montepremi. A completare il trio dei concorrenti anche Roberta, addetta alle vendite nel settore gioielli arrivata da Napoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Da Piombino alla tv nazionale, Mario conquista La Ruota della Fortuna e commuove Gerry Scotti

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