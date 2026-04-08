La puntata di mercoledì 8 aprile 2026 de La Ruota della Fortuna si è aperta sulle note di Purple Rain. Gerry Scoti ha decisamente apprezzato la scelta musicale, essendo un gran fan di Prince. Nonostante la produzione miri a ridurre i tempi, così da permettere alla prima serata di Canale 5 di partire in orari più consoni, il conduttore ha annunciato di non avere intenzione di interrompere la band. A differenza del solito, infatti, il brano è stato eseguito molto a lungo, con tanto di assolo di chitarra finale. Gerry ha quinti chiesto un bell’applauso e ha dato il via alle presentazioni dei vari componenti dei Fortuna Five, per l’ennesima volta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa piangere una donna tra il pubblico

“Rimpiazzato”. Brutte notizie per Gerry Scotti e il pubblico: la decisione Mediaset sulla Ruota della FortunaCon l’avvicinarsi dell’estate, i palinsesti televisivi entrano nella fase di pianificazione della pausa stagionale.

La Ruota della Fortuna, il doppio bacio di Samira Lui fa piangere Giovanni. Scotti estasiatoSe pensavate che il giovedì sera fosse fatto solo di divano e tisana, non avevate fatto i conti con la puntata de La Ruota della Fortuna di oggi, 19...

Malore in diretta a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti interviene subito

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Round Musicale: Pregherò Video; La ruota della fortuna: Domenica 29 marzo Video; La ruota della fortuna: Amedeo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Jackpot: a Bangkok Video.

La Ruota della Fortuna, a Pasqua il titolo è scritto nel destino della campionessa. Ma poi arriva la doccia freddaA Pasqua, domenica 5 aprile 2026, a La Ruota della Fortuna c'è una campionessa perfetta per l'occasione. Regalo di Gerry a Samira, ma il suo non è all'altezza ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa piangere una donna tra il pubblicoLa curiosità di Gerry Scotti porta una donna tra il pubblico alle lacrime. È la madre della campionessa ed ecco la loro storia difficile ... dilei.it

Il conduttore torna sui suoi passi e chiede scusa per una frase "infelice" detta durante il programma La Ruota della Fortuna - facebook.com facebook