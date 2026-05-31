Giallo D’Amico | la Roma ha il nuovo ds ma non può annunciarlo c’è un nodo contrattuale con l’Atalanta

La Roma ha scelto Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo, ma non può annunciare ufficialmente l’accordo. C’è un problema contrattuale con l’Atalanta che impedisce la comunicazione. D’Amico ha già firmato con la società giallorossa, ma la firma non è stata ancora resa pubblica. La società non ha ancora reso noto il nome del nuovo ds, che rimane in attesa di risolvere la questione legale con il club bergamasco.

Il matrimonio tra la Roma e Tony D’Amico è virtualmente celebrato, eppure il nuovo direttore sportivo non può ancora mettere piede a Trigoria. Sembrava un’operazione ormai conclusa, un’intesa totale nata anche sulla scorta dei passati contatti tra il dirigente e Gian Piero Gasperini, che insieme hanno già condiviso l’esperienza all’ Atalanta tra il 2022 e il 2025. Il tecnico spinge per riaverlo al suo fianco nella Capitale, ma l’ufficialità è frenata da un vincolo burocratico pesante. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo è infatti ancora legato al club bergamasco da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, un dettaglio che sta bloccando l’intera programmazione sportiva del club giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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D'Amico lascia l'Atalanta, è vicinissimo a diventare il nuovo ds della RomaD'Amico ha lasciato l'Atalanta ed è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma.

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