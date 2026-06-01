La Roma si affida a D’Amico e blinda i fedelissimi di Gasperini | le cifre dei nuovi contratti

Notizia in breve

La Roma ha firmato nuovi contratti con i membri chiave della squadra tecnica e della dirigenza. La società sta rafforzando il proprio staff in vista dell’inizio della nuova stagione. Tra le firme, ci sono anche i fedelissimi di Gasperini, con cifre rese note. La settimana si preannuncia decisiva per definire i dettagli dei rinnovi e le novità nel reparto dirigenziale. La squadra si prepara a un rinnovamento in vista della prossima stagione.