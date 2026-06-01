La Roma si affida a D’Amico e blinda i fedelissimi di Gasperini | le cifre dei nuovi contratti
La Roma ha firmato nuovi contratti con i membri chiave della squadra tecnica e della dirigenza. La società sta rafforzando il proprio staff in vista dell’inizio della nuova stagione. Tra le firme, ci sono anche i fedelissimi di Gasperini, con cifre rese note. La settimana si preannuncia decisiva per definire i dettagli dei rinnovi e le novità nel reparto dirigenziale. La squadra si prepara a un rinnovamento in vista della prossima stagione.
I quadri dirigenziali della Roma si preparano a cambiare pelle in una settimana che si preannuncia decisiva per l’avvio della nuova stagione sportiva. Archiviata la separazione consensuale con Frederic Massara, la proprietà americana ha rotto gli indugi scegliendo Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente abruzzese, reduce dall’esonero formalizzato mercoledì scorso dall’ Atalanta, attende solo il via libera burocratico per insediarsi nel suo nuovo ufficio di Trigoria. Come rivelato nell’edizione odierna de Il Tempo, ad accoglierlo ci sarà un’agenda fitta di scadenze imminenti, prima tra tutte la gestione dei calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, elementi considerati vitali dall’allenatore per dare continuità al progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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