La Roma ruota intorno a Dybala | l’argentino vola a Buenos Aires ma aspetta la chiamata per il rinnovo

Paulo Dybala si trova attualmente a Buenos Aires mentre aspetta una chiamata per il rinnovo del contratto. L’attaccante argentino, che ha avuto un ruolo centrale nella squadra, vola spesso tra Roma e la sua città natale. La sua situazione contrattuale resta in sospeso, anche se la squadra giallorossa conta molto su di lui. La sua presenza in campo continua a essere determinante, ma il futuro resta ancora da definire.

Tra il sole caldo di Roma e l’inverno che avanza a Buenos Aires, il destino di Paulo Dybala resta più che mai ancorato ai colori giallorossi. Volato in Argentina per le vacanze e per ritrovare gli affetti nella sua terra natale, la Joya ha lo sguardo costantemente rivolto al telefono, in attesa di novità decisive da parte del suo agente. Il rinnovo del contratto con la Roma non è mai stato così vicino: una svolta fortemente voluta da Gian Piero Gasperini, che ha messo l’attaccante al centro del suo villaggio tattico, ma digerita e condivisa ormai anche dal presidente Dan Friedkin, conscio dell’abisso tecnico che separa la squadra quando il numero 21 è in campo rispetto a quando è costretto a dare forfait. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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