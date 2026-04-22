Dopo l’intervento al menisco, il calciatore ha ripreso gli allenamenti con il gruppo a Trigoria e mira a essere disponibile per la partita di sabato contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Nel frattempo, la società sta discutendo con l’entourage dell’atleta per il rinnovo del contratto, con Adidas che spinge per una prosecuzione dell’accordo. Dybala ha anche aperto alla possibilità di ridurre l’ingaggio.

Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria dopo l’intervento al menisco, puntando alla convocazione per la sfida di sabato contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Nonostante il rientro, il futuro del numero 21 dell a Roma resta incerto: il contratto in scadenza a giugno 2026 non è ancora stato rinnovato e le prossime cinque partite di campionato potrebbero segnare il suo addio alla Capitale. La trattativa per il prolungamento, ferma da mesi, ha subito una virata strategica nelle ultime ore. Il nodo non è più solo tecnico, ma commerciale. Adidas, sponsor tecnico sia del calciatore argentino che del club giallorosso, sta esercitando una pressione mediativa rilevante.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Dybala: Adidas spinge per il rinnovo. L’argentino apre al taglio dell’ingaggio

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, torna Dybala: convocato per Bologna. Pronto il taglio dell’ingaggio

Roma-Dybala, patto d’amore: la Joya propone il taglio dell’ingaggio per restareIl destino di Paulo Dybala e della Roma è a un bivio, sospeso tra il romanticismo di una bandiera che non vuole ammainarsi e le rigide logiche di...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Mercato AS ROMA | MERCATO ROMA Dybala spinge per il rinnovo.

Roma, è tornato Dybala: le nuove gerarchie in attacco per le ultime 5 giornateArrivano importanti aggiornamenti sull’infortunio di Dybala. Come confermato nelle ultime ore, la Joya ha ripreso ad allenarsi in gruppo e potrebbe ritornare nell’elenco dei convocati già dalla prossi ... fantamaster.it

Roma, nodo rinnovi: da Dybala a Pellegrini, dialoghi in corso per MassaraTra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E in casa Roma il tema rinnovi è accompagnato da un grande punto interrogativo, al ... msn.com