La mossa di Dybala congela il Sudamerica | priorità totale alla Roma ma l’accordo sul rinnovo è da rifare

Paulo Dybala ha deciso di concentrare le trattative sul rinnovo con la Roma, congelando le offerte provenienti dal Sudamerica. La società giallorossa e l’attaccante sono entrati in una fase critica delle negoziazioni, con un accordo che richiede ancora modifiche. La trattativa sta bloccando anche altre possibili opportunità di mercato, mentre le parti cercano di trovare un’intesa definitiva per il prolungamento del contratto.

La Roma e Paulo Dybala sono ufficialmente entrati nella fase più delicata della trattativa per il prolungamento del contratto, un asse di mercato che sta bloccando anche le sirene internazionali. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale Whatsapp, la dirigenza giallorossa ha mosso il primo passo ufficiale circa 10 giorni fa, recapitando all’entourage dell’attaccante una proposta formale per blindarlo nella Capitale. La risposta della Joya, pur confermando la totale centralità del progetto romanista nei suoi piani futuri, ha subito rallentato gli entusiasmi della proprietà: l’offerta è stata infatti ritenuta migliorabile sotto diversi punti di vista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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