Roma il piano di Gasperini | blindare i pilastri per rilanciare

Il tecnico della squadra ha presentato la strategia per il mercato estivo, che prevede il rinnovo di contratto per uno dei giocatori chiave e le cessioni di altri due calciatori. La società ha deciso di puntare sulla stabilità dei pilastri della rosa, concentrandosi su rinnovi e uscite mirate. La preparazione per la prossima stagione si concentra su questi obiettivi, con un occhio alle esigenze sportive e di bilancio.

? Cosa sapere Gasperini definisce la strategia della AS Roma per il mercato estivo a Roma.. Il piano prevede il rinnovo di Pellegrini e le cessioni di El Shaarawy e Ferguson.. Dopo la conclusione dell’era Ranieri, la gestione tecnica della AS Roma passa nelle mani di Gasperini, che definisce una strategia estiva basata sul potenziamento di un nucleo già consolidato piuttosto che su una ricostruzione totale. La direzione sportiva del club ha finalmente recuperato la chiarezza necessaria per operare decisioni cruciali riguardanti il futuro dei singoli giocatori e le priorità del mercato. Il nuovo allenatore ha ribadito con fermezza la propria visione: la squadra possiede una base importante che non richiede di essere smantellata, ma solo migliorata nei suoi singoli reparti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, il piano di Gasperini: blindare i pilastri per rilanciare Roma-Atalanta, le parole di Gasperini a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Fortezza Olimpico: il piano di Gasperini per blindare il quarto postoLa Roma si appresta a vivere un quindicinale che profuma di sentenza definitiva per le ambizioni d’élite. Leggi anche: Roma, missione sorpasso: Gasperini sfida la Cremonese per blindare il quarto posto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Sito Istituzionale | Piano Zona Massimina, approvato completamento opere pubbliche; Roma investe sette milioni di euro nel piano di zona di Massimina; Presentato a Roma il Piano Strategico 2026-2028. Piano rifiuti del Lazio: Roma scaricherà a Civitavecchia i rifiuti trattati della CapitaleLa Regione approva il piano rifiuti 2026-2031: Civitavecchia indicata per i conferimenti trattati di Roma, con discariche provinciali e nodo Santa Palomba ... ilquotidianodellazio.it Roma, pronta la rivoluzione: ecco il piano per l’estate in caso di permanenza di GaspAccontentare il tecnico non sarà facile, sia a livello economico che sportivo, ma per cambiare davvero e uscire (finalmente) dal limbo del sesto posto non c'è altra scelta ... msn.com Roma avanti 2-0 al termine del primo tempo. Un Malen sontuoso segna il vantaggio e serve l’assist per il raddoppio di El Aynaoui #asroma - facebook.com facebook Malen El Aynaoui regalano 3 punti alla Roma! #BolognaRoma x.com