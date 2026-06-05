La rivoluzione autobus Verso la gara europea col rebus corse vuote
È stato annunciato un intervento per riorganizzare il trasporto pubblico locale, con un focus sulla gara europea e la gestione delle corse. La revisione riguarda un settore che movimenta circa 75 milioni di euro, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente e di ridurre i costi. Tra le proposte ci sono modifiche alle modalità di assegnazione e organizzazione delle corse, in risposta a problemi di corse vuote e inefficienza.
Ripensare, rimodulare, innovare e riorganizzare il trasporto pubblico locale – che vale circa 75 milioni – in modo da renderlo più efficiente, razionalizzando i costi. La giunta regionale ha approvato la relazione per individuare la modalità di gestione del servizio di Tpl (trasporto pubblico locale) su gomma, extraurbano e urbano, che prevede l’affidamento in concessione attraverso una gara europea a evidenza pubblica, articolata in cinque lotti produttivi. Durata prevista: nove anni. Un percorso impegnativo, per espletare il quale serve tempo, tanto che i contratti del servizio di Tpl extraurbano su gomma ora in essere, di competenza della Regione, sono stati prorogati fino al 31 dicembre del 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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