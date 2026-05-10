Autobus in Brianza la svolta | più corse serali e festive Nuove linee in arrivo

In Brianza, il servizio di autobus subirà un potenziamento con l’introduzione di nuove linee e un incremento delle corse serali e festive. I primi effetti si aspettano nel 2028, quando sarà raddoppiato il numero di corse disponibili, secondo i piani annunciati. La modifica riguarda principalmente le aree urbane e suburbane, con l’obiettivo di migliorare la copertura e la frequenza delle tratte.

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Monza - I primi miglioramenti dovrebbero iniziare a vedersi tra due anni, nel corso del 2028, con un progressivo aumento delle corse a disposizione. Un incremento che sarà via via potenziato, arrivando a regime nel giro dei tre anni successivi, portando bus più frequenti sia nelle ore di punta che in quelle oggi meno affollate, oltre che la sera, nei giorni festivi e nei mesi estivi. Per la Brianza, in base alle zone, si parla di aumenti fra il 17 e il 28% rispetto alla situazione attuale. Fino ad allora, ci sarà ancora da attendere. Intanto però procede il ridisegno del trasporto pubblico locale in Brianza, come pure nelle altre province che fanno capo all’Agenzia Tpl del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia: nei giorni scorsi è stata infatti aperta la gara per il nuovo affidamento del servizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autobus in Brianza, la svolta: più corse serali e festive. Nuove linee in arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sassaiola contro autobus, sospese le corse serali della linea 15 per Lido AzzurroTarantini Time QuotidianoDopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un autobus della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, Kyma Mobilità ha... Più scuolabus e meno corse disperate: la svolta per le famiglieLe mattine fatte di corse, incastri e genitori costretti a trasformarsi in tassisti potrebbero diventare un po’ meno complicate, almeno nei piccoli...