La riforma del governo sui concorsi universitari potrebbe favorire bandi pilotati e pratiche poco trasparenti. Secondo i rappresentanti di professori e ricercatori, le modifiche normative rischiano di ridurre la trasparenza e aumentare le possibilità di manipolazione nelle selezioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sui cambiamenti introdotti, ma si evidenzia una preoccupazione riguardo alla possibilità di maggiore discrezionalità nel processo di assunzione.

Secondo i rappresentanti di professori e ricercatori favorirà i bandi pilotati e i casi di nepotismo che vorrebbe eliminare La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha presentato un disegno di legge per modificare le modalità di accesso, valutazione e reclutamento dei ricercatori e dei docenti all’università, allo scopo dichiarato di affrontare l’eccesso di candidati abilitati e i casi di nepotismo. La proposta però ha già ricevuto molte critiche: da parte di associazioni e movimenti dell’ambiente universitario, da alcuni sindacati e da 140 società scientifiche che rappresentano migliaia di docenti universitari e ricercatori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La riforma del governo sui concorsi universitari peggiorerà le cose?

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