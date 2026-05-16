Il governo italiano porta avanti la riforma del gioco d’azzardo per rafforzare le misure di tutela dei giocatori
Nel 2025, il settore del gioco d’azzardo in Italia ha superato i 109 miliardi di euro, con una crescita significativa delle scommesse e del gioco a distanza. In risposta a questi numeri, il governo ha avviato una riforma volta a rafforzare le misure di tutela per i giocatori. La nuova normativa mira a regolamentare meglio il settore e a limitare i rischi associati alle attività di gioco online e offline. La discussione sulle modifiche legislative prosegue da diversi mesi.
Il 2025 è stato un anno spartiacque perché il canale del gioco a distanza e delle scommesse ha raggiunto quota 109,3 miliardi di euro. È proprio da qui che il governo ha scelto di accelerare con delle nuove concessioni, delle regole più severe e dei limiti automatici. Oggi i giocatori hanno delle esigenze specifiche, per esempio cercano dei crediti promozionali o dei free spin che permettano di familiarizzare con le piattaforme senza dover investire del denaro. Gli online casino bonus senza deposito sono piuttosto vantaggiosi e servono agli utenti proprio per testare i giochi e gli operatori in modo sicuro. Ci sono piattaforme che si occupano di selezionare e filtrare i marchi in modo da agevolare la scelta e da indirizzare verso i brand più affidabili e sicuri. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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