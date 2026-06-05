La richiesta di una nuova stazione alta velocità sulla linea Brescia-Verona è la certificazione di un errore progettuale

La proposta di costruire una nuova stazione alta velocità sulla linea Brescia-Verona, a circa dieci chilometri dal lago di Garda, viene vista come una conferma di un errore nel progetto originario. La discussione in corso riguarda la presunta esigenza di questa struttura, che molti considerano non giustificata. La questione ha suscitato reazioni e dibattiti tra gli esperti e le autorità coinvolte.

È sconcertante assistere al dibattito che si è aperto in queste settimane sulla presunta necessità di realizzare una nuova stazione dell’alta velocità sulla linea Brescia-Verona, a circa dieci chilometri dal lago di Garda. Una discussione che arriva con almeno trent’anni di ritardo e che rappresenta la certificazione di un errore progettuale e politico compiuto da chi ha pianificato, approvato e sostenuto quest’opera. La TAV Brescia-Verona è infatti una delle infrastrutture ferroviarie più controverse e travagliate del Paese. Tra progettazione, approvazioni, contenziosi e finanziamenti, è la tratta che ha richiesto più tempo per arrivare alla fase realizzativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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