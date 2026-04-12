Treni ripresa la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze
La circolazione dei treni sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze è ripresa alle 15 di oggi, domenica 12 aprile. La riattivazione è avvenuta dopo gli interventi necessari per l’attivazione del sistema Ertms, il sistema di gestione del traffico ferroviario europeo. La linea era stata temporaneamente interrotta per permettere questi lavori, che si sono conclusi nel pomeriggio.
(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi domenica 12 aprile, come da programma, a conclusione degli interventi per l’attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System). La linea convenzionale era già tornata percorribile dalle ore 6. E' quanto fa sapere Rfi. L’intervento complessivo ha interessato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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