Treni ripresa la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze

La circolazione dei treni sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze è ripresa alle 15 di oggi, domenica 12 aprile. La riattivazione è avvenuta dopo gli interventi necessari per l’attivazione del sistema Ertms, il sistema di gestione del traffico ferroviario europeo. La linea era stata temporaneamente interrotta per permettere questi lavori, che si sono conclusi nel pomeriggio.