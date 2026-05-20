Alta velocità rebus nuova stazione | braccio di ferro tra Forlì e Cesena

Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito tra le amministrazioni di Forlì e Cesena riguardo alla futura fermata dell'Alta Velocità in regione. Mentre le autorità di Forlì insistono affinché la stazione venga realizzata nella loro città, anche Cesena ha manifestato il proprio interesse per ospitare il nuovo snodo ferroviario. La questione riguarda la localizzazione dell’infrastruttura, che potrebbe influenzare i collegamenti e lo sviluppo delle due aree. La decisione finale non è ancora stata presa e si attendono aggiornamenti ufficiali.

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Forlì, 20 maggio 2026 – “ Sia a Forlì la fermata della Romagna della nuova linea dell’Alta Velocità”. Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, presenterà un ordine del giorno alla Camera che, se votato dalla maggioranza, impegnerebbe il Governo a realizzare a Forlì una nuova stazione dei treni super veloc i, sul modello della Mediopadana di Reggio Emilia. Ciò che si sa per certo, al momento, è che andrà realizzato un nuovo tracciato da Bologna a Rimini, diviso idealmente in due tronchi all’altezza di Castelbolognese, lungo un percorso diverso da quello attuale. Da Cesena, però, arrivano le prime osservazioni. Buonguerrieri: “Forlì è baricentrica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alta velocità, rebus nuova stazione: braccio di ferro tra Forlì e Cesena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubThe Princess Rejected Him as a Playboy… Then He Shocked the Whole Kingdom Sullo stesso argomento Nuova stazione alta velocità MedioLatium, tutti i vantaggi per il FrusinateLa futura stazione dell’Alta Velocità MedioLatium non rappresenta soltanto una nuova infrastruttura ferroviaria. Leggi anche: Non solo restyling della stazione, Forlì prenota l'Alta Velocità: "Siamo il baricentro strategico della Romagna" Alta velocità, rebus nuova stazione: braccio di ferro tra Forlì e CesenaForlì, 20 maggio 2026 – Sia a Forlì la fermata della Romagna della nuova linea dell’Alta Velocità. Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, presenterà un ordine del giorno alla Camera che ... ilrestodelcarlino.it Le mosse dell’Alta velocità. Nuova fermata Circondaria. Il progetto di fattibilità in conferenza dei serviziAlta velocità e fermata Circondaria, qualcosa si muove. La fermata che, in superficie, collegherà la nuova stazione Foster alla ’vecchia’ di Santa Maria Novella è all’alba del suo iter. Il primo passo ... lanazione.it