La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 6 e domenica 7 giugno

Notizia in breve

Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgeranno le “Giornate del Riciclo” a Roma, con una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’evento è organizzato da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai. Durante il fine settimana, i cittadini potranno portare i propri rifiuti ingombranti presso punti di raccolta dedicati, senza costi. La iniziativa si svolge in diverse zone della città.