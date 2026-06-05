La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 6 e domenica 7 giugno
Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgeranno le “Giornate del Riciclo” a Roma, con una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’evento è organizzato da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai. Durante il fine settimana, i cittadini potranno portare i propri rifiuti ingombranti presso punti di raccolta dedicati, senza costi. La iniziativa si svolge in diverse zone della città.
Sabato 6 e domenica 7 giugno torna “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata a Roma da Ama in collaborazione con il TGR Lazio Rai. Per l’occasione saranno a disposizione dei cittadini oltre ai centri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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