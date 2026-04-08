La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile

A Roma, nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile, si svolgerà l’iniziativa “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”. Si tratta di una raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’evento è organizzato da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio RAI. La raccolta si svolge in diverse zone della città, offrendo ai cittadini un’opportunità di smaltimento differenziato senza costi.

Sabato 11 e domenica 12 aprile a Roma consueto appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio RAI. Per l’occasione saranno a disposizione dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaioSabato 24 e domenica 25 gennaio torna a Roma un nuovo appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria... Leggi anche: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 21 febbraio Temi più discussi: Plogging Day 2026, la raccolta rifiuti promossa da Plastic Free; Sito Istituzionale | Sostenibilità e obiettivi climatici: cambia il regolamento edilizio; Roma, gestione rifiuti: Ama e Open Fiber sperimentano soluzioni hi-tech; Cerveteri tra i Comuni più virtuosi della Provincia di Roma per la raccolta differenziata - Quotidiano La Voce. Sanremo, entro giugno ecoisole in via Roma anche per le utenze domesticheLa giunta comunale di Sanremo ha approvato il nuovo sistema del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti relativo alle zone adiacenti via Roma. Il progetto integra quello in fase di attuazione, ... rivieratime.news Sanremo, in via Roma arrivano le ecoisole smart: addio ai sacchetti per stradaCambia la raccolta differenziata nel cuore cittadino. Via il porta a porta tradizionale: accesso con tessera, conferimenti tracciati e servizio notturno. Investimento da 1 milione ... riviera24.it Inter-Roma: l’emozione di Barella e di tutti i suoi compagni dopo il gol (‘Bordocam’) x.com Soltanto ieri scrivevamo di come, tra Trigoria e gli Usa, fosse scattata l’ora delle scelte per il futuro della Roma. E la sensazione, ribadita dalla voce di Massara a San Siro, è che la centralità di Gasperini nel progetto non sia in discussione, anzi. «Gasperini per - facebook.com facebook