La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio
A Roma, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, si svolgeranno le “Giornate del Riciclo”, un'iniziativa promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Durante queste date, sarà possibile usufruire di una raccolta gratuita e straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’evento mira a favorire il riciclo e la smaltimento corretto di materiali di grandi dimensioni o particolari.
Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Roma “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Per l’occasione saranno a disposizione dei cittadini le.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Da qualche parte ho letto che la raccolta dei rifiuti a #Roma si faceva con l’ #AI. Ma questa foto non è fatta con l’AI x.com
#INFORoMA WEB TV - ROMA TI OFFRE: AMA il tuo Quartiere - Giornate del Riciclo di maggio ?Ama il Tuo Quartiere -Giornate del Riciclo è l’appuntamento dedicato alla raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti ingombranti, con postazioni mobili e centri facebook
Cari romani siete fortunati! (e io ho sbagliato a vivere a Milano) - reddit.com reddit
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