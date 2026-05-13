La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, si svolgeranno le “Giornate del Riciclo”, un'iniziativa promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Durante queste date, sarà possibile usufruire di una raccolta gratuita e straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’evento mira a favorire il riciclo e la smaltimento corretto di materiali di grandi dimensioni o particolari.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Roma “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.  Per l’occasione saranno a disposizione dei cittadini le.🔗 Leggi su Romatoday.it

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