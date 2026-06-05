La Provinciale ' Vaticali' si rifà il look Risposta concreta ai cittadini

Da casertanews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La provinciale 'Vaticali' è stata recentemente rinnovata con lavori di riqualificazione. L’intervento, che si è concluso nelle ultime settimane, ha coinvolto asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi. L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza e l’aspetto della strada, considerata una delle principali di Casal di Principe. La riqualificazione è stata presentata come una risposta concreta alle richieste dei cittadini.

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Un intervento atteso da tempo che restituisce maggiore sicurezza e decoro a una delle strade più importanti di Casal di Principe. È stato completato il rifacimento della Strada Provinciale ‘Vaticali’, arteria strategica che collega diverse zone del territorio e che rappresenta anche una delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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