La Provinciale ' Vaticali' si rifà il look Risposta concreta ai cittadini
La provinciale 'Vaticali' è stata recentemente rinnovata con lavori di riqualificazione. L’intervento, che si è concluso nelle ultime settimane, ha coinvolto asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi. L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza e l’aspetto della strada, considerata una delle principali di Casal di Principe. La riqualificazione è stata presentata come una risposta concreta alle richieste dei cittadini.
Un intervento atteso da tempo che restituisce maggiore sicurezza e decoro a una delle strade più importanti di Casal di Principe. È stato completato il rifacimento della Strada Provinciale ‘Vaticali’, arteria strategica che collega diverse zone del territorio e che rappresenta anche una delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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