La Provinciale ' Vaticali' si rifà il look Risposta concreta ai cittadini

Notizia in breve

La provinciale 'Vaticali' è stata recentemente rinnovata con lavori di riqualificazione. L’intervento, che si è concluso nelle ultime settimane, ha coinvolto asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi. L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza e l’aspetto della strada, considerata una delle principali di Casal di Principe. La riqualificazione è stata presentata come una risposta concreta alle richieste dei cittadini.