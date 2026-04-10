Una risposta concreta ai bisogni dei giovani

A Bagnacavallo, si è tenuto il taglio del nastro presso un edificio storico di via Mazzini 51, segnando l'apertura di una nuova struttura dedicata ai giovani. L'inaugurazione rappresenta un intervento volto a rispondere alle esigenze dei più giovani, con spazi e servizi pensati appositamente per loro. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e ha visto la partecipazione della comunità.

Una nuova prospettiva per il cuore di Bagnacavallo si apre ufficialmente con il taglio del nastro tra le mura storiche di via Mazzini 51. Palazzo Abbondanza, edificio simbolo del centro cittadino, torna a nuova vita grazie a un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che coniuga il recupero del patrimonio architettonico con una risposta puntuale alle sfide sociali contemporanee. L’inaugurazione di Casa Abbondanza, avvenuta nella mattinata di ieri, segna il completamento di sei nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers), una soluzione innovativa pensata per offrire stabilità a chi, pur lavorando, si trova escluso dalle dinamiche spesso proibitive del mercato immobiliare libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una risposta concreta ai bisogni dei giovani" Scuole aperte Sport, musica, compiti: "Una risposta concreta alle famiglie"Il Comune di Perugia attiva in via sperimentale, per l’anno scolastico 2025/2026, il progetto “Scuole aperte”. Garante dei detenuti a Catania, Alberghina (Mpa): "Risposta concreta alle criticità del sistema""Esprimiamo grande soddisfazione per la sensibilità dimostrata dall'amministrazione comunale che ha voluto affrontare e farsi carico di una tematica... Gentile Utente, per favore leggi descrizione e fai girare il messaggio, grazie! Temi più discussi: Una risposta concreta ai bisogni dei giovani; Il nuovo ospedale nato nel cuore del Niguarda: la struttura e cosa offre ai pazienti; Una mutua veterinaria per il Polesine: una risposta concreta ai nuovi bisogni sociali; Smart working, la Cisl rilancia: Una risposta concreta contro caro carburanti e inflazione. Venti nuovi posti alla residenza Maria Teresa: ecco l’ok del Comune: Una risposta concreta ai bisogni della nostra comunitàDieci nuovi posti di centro diurno assistenziale per anziani e dieci posti di comunità alloggio per anziani sono stati autorizzati dall’amministrazione di Casalgrande dopo il parere favorevole ... ilrestodelcarlino.it Cardilli, 'più tempo ai Comuni su varianti puntuali a Prg è risposta concreta'Con l'approvazione della legge di bilancio regionale la Regione introduce un correttivo mirato alla disciplina transitoria della legge regionale numero 19 del 2023 (Norme per la pianificazione e il ... ansa.it Morena Martini. . “Il tribunale della Pedemontana non è un privilegio o un’ideologia, ma una risposta concreta ad un territorio che produce”. Sul tribunale della Pedemontana si continua a fare confusione, spesso ignorando le reali esigenze del territorio. Dire d - facebook.com facebook Garante dei detenuti a Catania, Alberghina (Mpa): "Risposta concreta alle criticità del sistema" x.com