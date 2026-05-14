Sicurezza nuova legge che autorizza più agenti della Locale Prisco | risposta concreta per i cittadini

È stata approvata alla Camera una legge che prevede l’autorizzazione a impiegare un numero maggiore di agenti della Polizia Locale. La normativa, approvata con il voto della maggioranza, permette di aumentare il personale incaricato di garantire la sicurezza nelle aree urbane. Un rappresentante dell’amministrazione ha commentato l’approvazione come un passo importante, sottolineando che si tratta di una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini. La riforma mira a modernizzare il ruolo della Polizia Locale nel contesto della sicurezza urbana.

“Con il voto alla Camera sulla delega per la riforma della Polizia Locale compiamo il primo passo per modernizzare il ruolo della Polizia Locale, strategica per la sicurezza urbana”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, a margine del voto sul provvedimento di delega al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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