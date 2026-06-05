La Protezione civile in bella mostra | Sabato un’occasione speciale per far acquisire consapevolezza

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, il Parco Roosevelt di Castelfiorentino ospiterà la quarta Giornata della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, attirando volontari e curiosi. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione sulla tutela e la sicurezza, offrendo occasioni di partecipazione attiva e di approfondimento sulle attività di protezione civile. La giornata si presenta come un momento di incontro tra cittadini e operatori, con iniziative aperte a tutti per conoscere meglio il ruolo e le funzioni dei volontari.