La Protezione civile in bella mostra | Sabato un’occasione speciale per far acquisire consapevolezza
Sabato 6 giugno, il Parco Roosevelt di Castelfiorentino ospiterà la quarta Giornata della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, attirando volontari e curiosi. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione sulla tutela e la sicurezza, offrendo occasioni di partecipazione attiva e di approfondimento sulle attività di protezione civile. La giornata si presenta come un momento di incontro tra cittadini e operatori, con iniziative aperte a tutti per conoscere meglio il ruolo e le funzioni dei volontari.
Domani, sabato 6 giugno, il Parco Roosevelt di Castelfiorentino verrà inondato da una marea di volontari e di curiosi, in occasione della 4° Giornata della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni. L’evento serve, in primis, a far conoscere una realtà tanto importante quanto frammentata, composta da tantissimi volontari divisi in altrettante associazioni, spesso ‘date per scontato’: al contrario, la Protezione Civile vuole farsi conoscere anche e soprattutto al di fuori delle finestre di emergenza. Gli ultimi tre anni sono stati particolarmente impegnativi per la Protezione Civile, che ha dovuto affrontare 4 stati di emergenza nazionale,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Canale 88 Empolese Valdelsa. . Empoli. Sabato a Castelfiorentino la 4^ Giornata della Protezione Civile. #castelfiorentino #giornatadellaprotezionecivile facebook
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