La Protezione civile in bella mostra | Sabato un’occasione speciale per far acquisire consapevolezza

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno, il Parco Roosevelt di Castelfiorentino ospiterà la quarta Giornata della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, attirando volontari e curiosi. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione sulla tutela e la sicurezza, offrendo occasioni di partecipazione attiva e di approfondimento sulle attività di protezione civile. La giornata si presenta come un momento di incontro tra cittadini e operatori, con iniziative aperte a tutti per conoscere meglio il ruolo e le funzioni dei volontari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domani, sabato 6 giugno, il Parco Roosevelt di Castelfiorentino verrà inondato da una marea di volontari e di curiosi, in occasione della 4° Giornata della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni. L’evento serve, in primis, a far conoscere una realtà tanto importante quanto frammentata, composta da tantissimi volontari divisi in altrettante associazioni, spesso ‘date per scontato’: al contrario, la Protezione Civile vuole farsi conoscere anche e soprattutto al di fuori delle finestre di emergenza. Gli ultimi tre anni sono stati particolarmente impegnativi per la Protezione Civile, che ha dovuto affrontare 4 stati di emergenza nazionale,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

la protezione civile in bella mostra sabato un8217occasione speciale per far acquisire consapevolezza
© Lanazione.it - La Protezione civile in bella mostra: "Sabato un’occasione speciale per far acquisire consapevolezza"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Drunk, she kissed a stranger. The next day he handed her a marriage contract, and he was her boss!

Video Drunk, she kissed a stranger. The next day he handed her a marriage contract, and he was her boss!

Notizie e thread social correlati

Notte (speciale) a scuola con la protezione civile: "Momento di crescita"Durante la notte a scuola organizzata dalla protezione civile, gli studenti hanno partecipato a un’attività che ha segnato un momento di crescita.

Riposto comunità resiliente, menzione speciale alla "Maratona dei sindaci" della Protezione civileIl Comune di Riposto ha ricevuto una menzione speciale durante la terza edizione della Maratona dei Sindaci, un evento organizzato dalla Protezione...

Temi più discussi: Campo Scuola 2026 Anch’io sono la Protezione Civile: aperte le iscrizioni; Molfetta sceglie la Protezione Civile digitale: adottate nuove componenti della piattaforma TEGIS; L’assessora Amhof visita l’Agenzia per la Protezione civile; Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il giorno 3 giugno 2026.

la protezione civile inSistema di Alert da potenziare ancora. Gli annunci di emergenza della protezione civile via app possono migliorare sicurezza e interventi. Come iscriversiPotenziare l’Alert System, per rendere più efficace la comunicazione al cittadino in caso di emergenza. L’assessore alla protezione ... lanazione.it

la protezione civile inA lezione di sicurezza. La Protezione civile sbarca in piazza EuropaUna giornata dedicata alle attività di prevenzione e intervento sul territorio. Volontari e associazioni insegneranno a gestire situazioni di emergenza. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web