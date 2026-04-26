Riposto comunità resiliente menzione speciale alla Maratona dei sindaci della Protezione civile

Il Comune di Riposto ha ricevuto una menzione speciale durante la terza edizione della Maratona dei Sindaci, un evento organizzato dalla Protezione civile dedicato ai comuni che si distinguono per comportamenti virtuosi in ambito di protezione civile. L'occasione ha visto protagonisti diversi amministratori locali, e Riposto si è distinto per la capacità di gestire situazioni di emergenza e di rafforzare le proprie strutture di sicurezza.

Importante riconoscimento per il Comune di Riposto che, nell’ambito della terza Maratona dei Sindaci dei comuni virtuosi in Protezione civile, ha ricevuto una menzione speciale per la resilienza. Un riconoscimento conferito per la capacità dimostrata dall’amministrazione comunale nell’affrontare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sentenza sulla Protezione civile, l’allarme dei sindaci: “Serve una svolta”Il verdetto riaccende il confronto sul ruolo e sui rischi di chi opera nelle emergenze: a Tolmezzo vertice con i primi cittadini e pressing su... Protezione civile, assessora Zabatta scrive ai sindaci della CampaniaTempo di lettura: 3 minuti“La prevenzione passa da Piani comunali di protezione civile “effettivamente calati sulla realtà territoriale e applicabili...