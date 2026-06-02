Durante la notte a scuola organizzata dalla protezione civile, gli studenti hanno partecipato a un’attività che ha segnato un momento di crescita. L’evento ha avuto anche un valore simbolico, rappresentando il passaggio dall'infanzia alla preadolescenza. L’iniziativa ha coinvolto i giovani in attività pratiche e di formazione, portandoli a confrontarsi con situazioni di emergenza e sicurezza. La notte trascorsa in aula ha permesso loro di vivere un’esperienza diversa dal solito, in un contesto educativo e di confronto.

Un’iniziativa che ha anche un valore simbolico perché segna il passaggio dall’infanzia alla preadolescenza. E così, in vista dell’approdo alle medie, gli alunni delle classi quinte della primaria "Eugenio Curiel" di Paullo hanno trascorso una " Notte a scuola ". Un evento di divertimento e riflessione nato dall’accordo tra la scuola, il Comune, le famiglie, la Protezione civile e la polizia locale. L’iniziativa, nel fine settimana, ha riguardato 106 bambini, 17 genitori e 20 volontari di Protezione civile, che hanno trascorso dei momenti di condivisione nel campus scolastico Falcone-Borsellino di via Fleming, dove sono state anche inscenate ipotetiche situazioni di emergenza e pronto intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilgiorno.it - Notte (speciale) a scuola con la protezione civile: "Momento di crescita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Japon et lArticle 9 : le paradoxe dune puissance militaire - Documentaire AT

Notizie e thread social correlati

“Niente Paura”: una giornata speciale di Protezione Civile per gli studenti della scuola “P. Sigismund”Una giornata dedicata alla Protezione Civile ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado “P.

Successo per l’evento a scuola con la Protezione civileNella giornata di oggi, la scuola media ‘Flavio Biondo’ di Galeata ha ospitato un evento organizzato dall’Istituto Comprensivo di Civitella, dedicato...

Argomenti più discussi: Notte (speciale) a scuola con la protezione civile: Momento di crescita; Notte bianca delle scuole aperte: ecco com’è andata a Casal del Marmo; Una Notte a Scuola: Magia, Stelle e Scoperte per la primaria di Borgo Bainsizza; Notte bianca scuole aperte a Roma, grande successo all’IC Francesco Cilea dell’Infernetto.

Notte (speciale) a scuola con la protezione civile: Momento di crescitaUn’iniziativa che ha anche un valore simbolico perché segna il passaggio dall’infanzia alla preadolescenza. E così, in vista dell’approdo alle medie, gli alunni delle classi quinte della primaria ... ilgiorno.it

Almeno dieci persone sono morte, 38 sono rimaste ferite e 11 risultano disperse dopo che droni ucraini hanno colpito una scuola superiore nel #Lugansk, regione dell' #Ucraina orientale controllata dalla #Russia, secondo un nuovo bilancio diffuso oggi dal x.com

Hai dovuto leggere Tango di S?awomir Mro?ek a scuola? O è un libro popolare? reddit