La Promessa anticipazioni 30 maggio | Angela e Curro cedono alla passione

Angela decide di non fuggire più e resta al palazzo per Curro: tra i due esplode un sentimento irrefrenabile che li porta a cedere alla passione, mentre Catalina teme per la salute della figlia. Nelle anticipazioni de La Promessa del 30 maggio, Angela prende una decisione destinata a cambiare tutto: rinuncia definitivamente alla fuga e si avvicina a Curro senza più freni. Tra i due giovani la tensione emotiva diventa irresistibile e, lontani da sguardi indiscreti, cedono a una passione travolgente. Nel frattempo la piccola Raffaella si ammala gravemente e Martina sostituisce Catalina alla guida della tenuta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola Enora si sta rivelando una mossa vincente per Manuel: il prezioso aiuto della ragazza sta facendo fare passi da gigante alla costruzione dei prototipi aeronautici insieme a Toño. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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La Promessa - Anticipazioni 8 e 9 Maggio 2026 - IL RITORNO DI PETRA

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