La principessa di Norvegia Mette-Marit e il male incurabile le condizioni si aggravano | è in lista per un trapianto di polmone

La principessa di Norvegia, affetta da una malattia polmonare incurabile, è stata inserita in lista d’attesa per un trapianto di polmone. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane. La donna, principessa ereditaria, sta ricevendo cure specialistiche, ma la malattia ha portato a un peggioramento dello stato di salute. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui trattamenti in corso.

Si sono aggravate le condizioni di salute di Mette-Marit Tjessem Høiby, principessa ereditaria di Norvegia, affetta da una malattia polmonare incurabile. La 52enne, come confermato in una nota del palazzo reale, è stata inserita nella lista d'attesa per un trapianto di polmone.Le condizioni di. 🔗 Leggi su Today.it

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Mette-Marit, si aggravano le condizioni della principessa di Norvegia: è in lista per un trapianto di polmoneLe condizioni di salute della principessa ereditaria di Norvegia sono peggiorate.

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