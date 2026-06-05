La principessa di Norvegia in lista per il trapianto | la notizia drammatica

La principessa ereditaria di Norvegia è stata inserita nella lista di attesa per un trapianto di polmone. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa parte delle procedure mediche necessarie per il suo trattamento. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle condizioni di salute. Al momento, non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte dei rappresentanti della famiglia reale o delle autorità sanitarie.

La principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia è stata inserita ufficialmente nella lista per un trapianto di polmone. L’annuncio è arrivato dal Palazzo Reale norvegese, che ha aggiornato sulle condizioni di salute della futura regina, affetta dal 2018 da fibrosi polmonare progressiva, una patologia cronica che compromette gradualmente la capacità respiratoria. Secondo il comunicato diffuso dalla Casa Reale, il professor Are Holm, pneumologo dell’Ospedale Nazionale di Oslo, ha spiegato che, al termine di una valutazione clinica approfondita, la principessa è stata inserita nella lista dei pazienti che dovranno sottoporsi al trapianto «il prima possibile». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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