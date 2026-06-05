La potenza esplosiva di Giulia Angelina per un altro campionato da sogno

Notizia in breve

La Muvolì Alta Fratte ha annunciato il quarto nuovo acquisto per la prossima stagione di serie A2. La giocatrice, nota per la sua potenza esplosiva, si è unita alla squadra nel corso delle ultime settimane. La presentazione ufficiale si è svolta ieri, 4 giugno, con un evento pubblico che ha coinvolto i rappresentanti del club e i nuovi acquisti. La formazione si prepara così a una stagione con obiettivi ambiziosi.