La potenza esplosiva di Giulia Angelina per un altro campionato da sogno
La Muvolì Alta Fratte ha annunciato il quarto nuovo acquisto per la prossima stagione di serie A2. La giocatrice, nota per la sua potenza esplosiva, si è unita alla squadra nel corso delle ultime settimane. La presentazione ufficiale si è svolta ieri, 4 giugno, con un evento pubblico che ha coinvolto i rappresentanti del club e i nuovi acquisti. La formazione si prepara così a una stagione con obiettivi ambiziosi.
La Muvolì Alta Fratte cala il poker. Presentato ieri 4 giugno il quarto acquisto in vista della prossima stagione di volley femminile di serie A2. Si tratta di Giulia Angelina, novarese da Grignasco, 29 anni, potente schiacciatrice di 193 centimetri d'altezza che negli ultimi anni è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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