Baskérs il sogno playoff parte da Lucca | gli artusiani sfidano la schiacciasassi del campionato

A Lucca, la squadra di basket Chemifarma Baskérs Forlimpopoli si prepara a affrontare una partita decisiva contro la capolista del campionato di Serie B Interregionale. La formazione artusiana ha ottenuto la qualificazione ai playoff, trasformando un risultato storico in un’occasione per affrontare con determinazione la sfida contro la squadra più forte del torneo. L’atmosfera nel team è di concentrazione e fiducia in vista dell’incontro.

C’è un’aria carica di elettricità e consapevolezza in casa Chemifarma Baskérs Forlimpopoli. La storica qualificazione ai playoff di Serie B Interregionale non è più solo un traguardo da celebrare, ma il punto di partenza per un’avventura che profuma di impresa. Domenica 3 maggio, alle ore 18:30.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Baskérs show: ai playoff da neopromossi. Ora Lucca o la nobile Mens Sana SienaNetto, meritato e pesante: con il successo per 66-51 (19-14; 30-27; 46-44) contro la Svethia Recanati, i Baskérs Forlimpopoli chiudono la stagione... Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoffQuaranta minuti per decidere una stagione, quaranta minuti per trasformare un sogno in realtà. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoff; Basket serie B interregionale. Baskérs, alle 18 arriva la forte Svethia Recanati ed è da battere per avere la certezza dei playoff; Pinza, scelta importante per il futuro. A Forlì può crescere. Ma c’è il sogno Ncaa; Basket serie B interregionale Baskérs alle 18 arriva la forte Svethia Recanati ed è da battere per avere la certezza dei playoff. Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoffSabato sera calerà il sipario sulla stagione regolare: Forlimpopoli sogna il paradiso dei playoff, pronta a spingere i suoi ragazzi oltre l'ostacolo ... forlitoday.it Baskérs, missione impossibile al PalaTriccoli: a Jesi per continuare a sognare i playoffIl campionato volge al tramonto, ma il Girone D non ha ancora finito di regalare colpi di scena. Mentre Canosa ha già rassegnato le dimissioni occupando l’ultima casella, il resto del raggruppamento a ... forlitoday.it Oggi è un giorno di festa in casa Baskérs, si festeggia uno dei capisaldi della società! @nicola_fanti3 Auguri Nic! - facebook.com facebook