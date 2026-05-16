Star Comics celebra il Pride Month 2026

A giugno, l’editore Star Comics ha annunciato la celebrazione del Pride Month 2026, dedicato alle tematiche LGBTIAQ+ e alla promozione dei diritti della comunità queer. La manifestazione rappresenta un momento di attenzione e sensibilizzazione su questi argomenti, in linea con la propria missione editoriale. La decisione di dedicare un’intera iniziativa al Pride Month si inserisce in un percorso di impegno costante da parte dell’azienda nel sostenere le tematiche legate all’inclusione e alla diversità.

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Anche quest’anno Star Comics celebra, a giugno, il Pride Month. Si tratta di un’importante occasione di riflessione sulle tematiche LGBTIAQ+ e sulla tutela dei diritti della comunità queer, per ribadire ancora una volta la propria missione editoriale. mostrare tutti i colori dell’amore e ribadire la libertà di essere se stessi, valorizzando la propria identità e superando i binarismi di genere. Attraverso un catalogo sempre più ricco di novità, e a una promo speciale dedicata a tutti gli appassionati, la label continua a dar voce alle tematiche LGBTIAQ+ attraverso serie manga emozionanti e coinvolgenti. Il titolo protagonista del mese del Pride di Star Comics sarà STAY BY MY SIDE JUST A LITTLE LONGER. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Comics celebra il Pride Month 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jaden Ivey CUT From Chicago Bulls After Calling Out NBA For Pride Month! Sullo stesso argomento #StarComingSoon: le uscite Star Comics di marzo 2026Marzo sarà un mese ricco di novità editoriali che spaziano dal romance più tenero al mistero più inquietante, passando per la fantascienza d’autore e... #StarComingSoon: le uscite Star Comics di aprile 2026l mese di aprile sipreannuncia ricco di emozioni e grandi ritorni per tutti gli appassionati dei manga e fumetti Star Comics, con un calendario di... Star Wars Outlaws sta arrivando su PlayStation Plus — è davvero la sua seconda possibilità? reddit Star Comics celebra il Pride Month 2025 con nuove uscite queer e contenuti specialiIn occasione del Pride Month 2025, Star Comics rinnova il suo impegno nella promozione della diversità e dell’inclusione attraverso una serie di iniziative speciali. La casa editrice celebra il mese ... mangaforever.net