Due uomini sono stati fermati durante un controllo e trovati in possesso di circa 10 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish. La polizia ha sequestrato la droga e arrestato i due soggetti, che sono stati portati in commissariato. I controlli sono stati effettuati in zona centrale, dove sono state identificate le sostanze stupefacenti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, un uomo con precedenti di polizia e una donna incensurata, rispettivamente di 42 e 39 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso. Con la doverosa precisazione che si tratta di accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa. L’operazione in argomento trae origine dall’azione di contrasto al fenomeno dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti svolta dalla Polizia di Stato, nella città di Vieste (FG). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Polizia di Stato arresta due soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish

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Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo spericolato inseguimento. Era senza patente e con droga

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