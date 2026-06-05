La poesia come viaggio interiore | Gianluca Alberti presenta Solo andata

Venerdì 12 giugno alle 17,30, nella Libreria Feltrinelli di Forlì (piazza Aurelio Saffi 38), si terrà la presentazione di "Solo andata" (Pav Edizioni), la nuova raccolta poetica di Gianluca Alberti. A dialogare con l'autore sarà Wilma Malucelli, presidente del Comitato Dante Alighieri di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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