La poesia come viaggio interiore | Gianluca Alberti presenta Solo andata
Venerdì 12 giugno alle 17,30, nella Libreria Feltrinelli di Forlì (piazza Aurelio Saffi 38), si terrà la presentazione di "Solo andata" (Pav Edizioni), la nuova raccolta poetica di Gianluca Alberti. A dialogare con l'autore sarà Wilma Malucelli, presidente del Comitato Dante Alighieri di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’esistenzialismo di Gianluca Alberti: in "Solo andata" il viaggio poetico tra abissi e speranza
Vegliante: la poesia come ponte tra esilio interiore e dolore di GazaDurante un evento presso un auditorium romano, un poeta e traduttore italo-francese ha presentato una riflessione sulla poesia come mezzo per...
Si parla di: La poesia come viaggio interiore: Gianluca Alberti presenta Solo andata; Un viaggio poetico tra voce ritmo e introspezione | a Ferrara arriva ‘Tyralogy – Sequenza finale’.