La poesia come viaggio interiore | Gianluca Alberti presenta Solo andata

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 12 giugno alle 17,30, nella Libreria Feltrinelli di Forlì (piazza Aurelio Saffi 38), si terrà la presentazione di "Solo andata" (Pav Edizioni), la nuova raccolta poetica di Gianluca Alberti. A dialogare con l'autore sarà Wilma Malucelli, presidente del Comitato Dante Alighieri di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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