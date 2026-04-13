Durante un evento presso un auditorium romano, un poeta e traduttore italo-francese ha presentato una riflessione sulla poesia come mezzo per affrontare l’esilio interiore e il dolore legato alla situazione di Gaza. L'iniziativa, intitolata Ritratti di Poesia, ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico interessato, con interventi focalizzati sui temi dell’appartenenza e della condizione umana.

Presso l’Auditorium Conciliazione di Roma, durante l’evento intitolato Ritratti di Poesia, il poeta e traduttore italo-francese Vegliante ha offerto una riflessione profonda sul concetto di appartenenza e sulla condizione umana contemporanea. Attraverso la lettura dei suoi componimenti tratti dall’opera Chanson Douce, l’autore ha tracciato un parallelismo tra l’esilio interiore e le tragedie geopolitiche che colpiscono intere popolazioni, con un riferimento specifico alla sofferenza dei residenti a Gaza. L’estetica della parola e il superamento dei confini linguistici. La produzione letteraria di Vegliante non si limita alla semplice scrittura, ma si configura come una ricerca di integrazione culturale attraverso il multilinguismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vegliante: la poesia come ponte tra esilio interiore e dolore di Gaza

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