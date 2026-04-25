L’esistenzialismo di Gianluca Alberti | in Solo andata il viaggio poetico tra abissi e speranza

Ci sono viaggi che non prevedono ritorno, non perché si perda la strada, ma perché l’esperienza vissuta trasforma il viaggiatore in modo irreversibile. È questo il fulcro di "Solo andata", la nuova silloge poetica dell’autore forlivese Gianluca Alberti, pubblicata da PAV Edizioni nella collana.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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