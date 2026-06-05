Il giudice ha condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere Baby Gang, il trapper di 24 anni, in seguito a un processo con rito abbreviato. Nelle motivazioni divulgate mercoledì 3 giugno, si evidenzia che l'artista aveva un'arma da fuoco nascosta in un porta tovaglioli. La richiesta di sconti di pena è stata respinta durante il procedimento.

Mercoledì 3 giugno sono state diffuse le motivazioni con cui la gup di Milano Chiara Valori, il 4 marzo scorso, aveva condannato Zaccaria Mouhib, 24 anni, in arte Baby Gang, originario di Calolziocorte, a 2 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato. Un documento che vale la pena leggere con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Trovato con una pistola clandestina, condannato il trapper Baby Gang: “Spiccata pericolosità, manca autocritica”Un giudice di Milano ha condannato il trapper Baby Gang, noto come Zaccaria Mouhib, per il possesso di una pistola clandestina.

Temi più discussi: La pistola nel porta tovaglioli e il no agli sconti di pena: perché il giudice ha condannato il trapper Baby Gang; Baby Gang condannato perché pericoloso, ha tanti precedenti e non ci ha detto dove si è procurato la pistola; Baby Gang, perché è stato condannato a 2 anni e 8 mesi: Ha una spiccata pericolosità. Deteneva una pistola clandestina e non ha detto dove se l'era procurata; Trovato con una pistola clandestina, condannato il trapper Baby Gang: Spiccata pericolosità, manca autocritica.

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