Un membro di una baby gang è stato condannato a 32 mesi di reclusione dopo che è stata trovata un’arma nascosta in un porta tovaglioli. La polizia ha scoperto l’arma durante un controllo e l’ha sequestrata. La difesa non è riuscita a ottenere le attenuanti generiche. Restano da chiarire i dettagli su come l’arma fosse nascosta nel porta tovaglioli e le ragioni del mancato riconoscimento di attenuanti.

Come ha fatto a nascondere l'arma in un porta tovaglioli?. Perché la difesa non è riuscita a ottenere le attenuanti generiche?. Quali altri reati compaiono nel lungo curriculum giudiziario del rapper?. Cosa accadrà dopo il nuovo arresto avvenuto pochi giorni dopo?.? In Breve Arma semiautomatica con matricola abrasa rinvenuta in camera d'albergo a Milano. Indagini condotte dalla Procura di Lecco dopo perquisizione dell'11 settembre 2025. Difesa affidata all'avvocato Niccolò Vecchioni per tentare l'appello della sentenza. Precedenti penali accumulati dal rapper tra il 2018 e l'anno scorso. Il tribunale di Milano condanna Zaccaria Mouhib a 2 anni e 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baby Gang condannato a 32 mesi: arma trovata in un porta tovaglioli

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Baby Gang Arrested in a Razzia!

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